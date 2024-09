La Haute-Corse est à nouveau placée en vigilance orange pour "orages" et "pluie-inondation" jusqu'à jeudi matin, annonce Météo-France

Prudence sur l'île de Beauté. La Haute-Corse est à nouveau placée en vigilance orange pour "orages" et "pluie-inondation", mercredi 18 septembre, et ce jusqu'à jeudi matin, 6 heures, annonce Météo-France. "Des pluies orageuses et localement fortes continuent d'intéresser le nord de la Haute-Corse", écrit l'institut de prévision dans son bulletin.

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 18, 2024

"Depuis le début de cet épisode pluvio-orageux", qui a commencé mardi, "on observe des cumuls de pluie globalement voisins de 30 à 60 millimètres sur les secteurs les plus impactés", détaille Météo-France. L'insitut enregistre également "jusqu'à 100 à 130 millimètres plus ponctuellement (123 millimètres relevés à Oletta), autour de la Castagniccia et de la plaine orientale entre Cervione et Aléria".