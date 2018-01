VIDEO. Californie : des coulées de boue meurtrières ravagent la région de Santa Barbara

Au moins 17 morts, des dizaines de disparus et des centaines de maisons détruites ou abîmées : les coulées de boue ont dévasté la région de Santa Barbara en Californie (Etats-Unis), mercredi 10 janvier, un mois après des incendies ravageurs. Les pluies torrentielles de lundi et mardi se sont transformées en véritables torrents de boue.

La maison d'Oprah Winfrey emportée

D'impressionnantes images ont ainsi montré des voitures emportées par des torrents de boue et des maisons totalement dévastées, à l'image de celle de d'Oprah Winfrey à Montecito. La présentatrice, actrice et productrice superstar, a posté sur Instagram des vidéos de son jardin jonché de débris et recouvert d'une boue dans laquelle elle s'enfonçait jusqu'à mi-mollet.

Selon le National Weather Service, les chutes de pluie ont atteint 13 centimètres dans le comté de Ventura, qui avait été lui aussi fortement touché par le feu intitulé "Thomas" le mois dernier. Dans les environs de Los Angeles, un ordre d'évacuation a été émis pour une partie de la ville de Burbank, où se trouvent les studios Disney. Ces deux derniers jours, la pluie et la boue ont traîné des voitures hors des allées où elles étaient garées, les faisant descendre sur les routes.