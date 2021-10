Des tonnes de déchets entassées sur le littoral marseillais... C'est la conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville alors que depuis fin septembre, les éboueurs de Marseille sont en grève. Ils viennent tout juste de reprendre le travail. Pour faire face, des centaines d'habitants de Marseille se retrouvent pour nettoyer les plages.

"On est dépités"

Avec les intempéries, les 5000 tonnes de déchets accumulés dans les rues ont atterri directement au bord de la mer. 650 agents de propreté assurent le ramassage des déchets. "Ce qu'on voit autour de nous, c'est la pollution, c'est des canettes, du plastique à foison, c'est des déchets ménagers, des déchets qui peuvent être facilement éliminables si on fait attention à notre consommation. Et nous, on est dépités, on est dégoûtés, franchement ça nous tue, parce que ça fait 4 ans qu'on se casse la tête tous les weekends, tous nos temps libres à organiser des ramassages, on a ramassé des tonnes de déchets. Et voilà ce qu'en 48 heures la nature nous met dans la gueule. Maintenant, j'espère que ces images vont faire réfléchir des gens", déplore un bénévole.

Plusieurs associations craignent une pollution majeure.