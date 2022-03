Vents violents : la Haute-Garonne et le Tarn placés en vigilance orange par Météo France

Des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Lundi 14 mars, Météo France a placé deux départements du Sud-Ouest en vigilance orange vents violents, le Tarn et la Haute-Garone. Le vent d’Autan atteindra son intensité "maximum" mardi dans la journée, avec un vent moyen de "50 à 65 km/h et des rafales de 100 à 110 km/h sur l’agglomération toulousaine et 110 à 120 km/h sur le Lauragais et la région de Castres-Mazamet", précise Météo France sur son site. Ce vent commencera à faiblir en soirée de mardi.

Ces épisodes ont lieu en moyenne deux à trois fois par an, précise France 3 Occitanie.