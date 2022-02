Tempête Eunice : "Les vents les plus violents" soufflent dans "les endroits les plus extrêmes du Cotentin", indique le préfet de la Manche

Ce sont dans "les endroits les plus extrêmes du Cotentin" que "les vents sont les plus violents et les vagues les plus importantes", a expliqué vendredi 18 février sur franceinfo Frédéric Perissat, préfet de la Manche, alors que la tempête Eunice a commencé à balayer les côtes du département. Le préfet a également évoqué "un coefficient de marée qui est à 91. Cela veut dire qu’on a un risque de submersion par les vagues du côté de Cherbourg. Il faut donc être très vigilant", prévient-il.

Cinq départements, dont le Nord, sont concernés par une vigilance orange et on s’attend à d’importants dégâts. "Il est important de rester chez soi", rappelle le préfet de la Manche, qui conseille aussi "de limiter les déplacements et de bien fixer ce qui risquerait de s'envoler". "Nous sommes dans la période la plus venteuse de l’épisode", a-t-il affirmé en début d'après-midi, "avec des vents à l'intérieur des terres qui sont autour de 80 à 90 km/h et des pointes de vent beaucoup plus fortes sur les côtes dans le Cotentin".

"Nous avons actuellement une quarantaine d'opérations en cours, notamment sur le Nord, pour des arbres qui sont tombés, des toitures ou des tuiles arrachées", détaille-t-il. Personne n'a été blessé "à ce stade".