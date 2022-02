Tempête Eunice : au moins 14 morts dans le nord de l'Europe

La tempête Eunice a touché le nord de l'Europe, samedi 19 février, et notamment les Pays-Bas, où plusieurs décès sont à déplorer. En France, plusieurs milliers de foyers étaient toujours privés d'électricité dans les Hauts-de-France, samedi soir.

Les côtes britanniques battues par des vents d'une force inédite allant jusqu'à 200 km/h. Dans les terres, des rafales tout aussi dangereuses ont retourné des véhicules. Près de Londres, un bus a été frappé de plein fouet par un arbre. Des habitants de Londres ont vu un arbre s'effondrer sur leur maison. Le Royaume-Uni est en alerte maximale. Ce vendredi 18 février, il y a eu une désorganisation massive dans les gares et dans les aéroports. Des avions ont dû lutter pour atterrir correctement. À Tournai, en Belgique, une grue s'est encastrée dans le toit d'un hôpital. "Il n'y a pas de victime, aucun des patients aucun des enfants de la crèche n'a été victime de quoi que ce soit", témoigne le directeur du centre hospitalier de de Wallonie Picardie.

Le réseau ferroviaire en panne aux Pays-Bas

D'énormes dégâts aussi aux Pays-Bas, où la tempête Eunice s'est muée sur la côte en tempête de sable. L'ensemble du réseau ferroviaire a été touché et dégager les voies prendra du temps. "Même si le vent souffle encore fort aujourd'hui, toute l'Europe du Nord commence à nettoyer les débris, les taules et les arbres tombés. Ce soir, le bilan humain s'est encore alourdi avec, au moins, 14 morts à cause de la tempête Eunice", rapporte Maylis Septembre, journaliste à France Télévisions.