Tempête de neige à Madrid : l’armée mobilisée

L’armée a été mobilisée en Espagne et plus particulièrement à Madrid, la capitale, dimanche 10 janvier. "C’est une véritable course contre la montre qui a été lancée pour déblayer la neige qui s’est accumulée ici en 30 heures, c’est d’autant plus important qu’une vague de froid extrême va frapper le pays cette semaine", explique Laura Combo, correspondante à Madrid pour France Télévisions. Des records de température sont attendus, il fera -10°C lundi 11 janvier, du jamais vu depuis 1945.

Une livraison attendue de vaccins Pfizer

"C’est un phénomène particulièrement inquiétant parce que toute cette neige pourrait se transformer en glace et de nouveau paralyser le pays", ajoute la journaliste. Une priorité dans ce contexte pour le gouverneement est d'assurer la poursuite de la campagne de vaccination. Une livraison très attendue de vaccins Pfizer devrait arriver lundi. Les militaires font en sorte que les routes soient en étant de circulation afin de pouvoir distribuer ces doses. Par ailleurs, le trafic aérien et ferroviaire a repris dimanche.

