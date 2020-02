Tempête Ciara : un tiers de la France balayé par les fortes rafales

Comme un jouet cassé, une station-service s'est affaissée sur elle-même. À Dives-sur-Mer, dans le Calvados, les vents ont soufflé si fort dans la nuit du dimanche 9 février, que la structure est tombée sur les pompes à essence. Dans le Nord, des fils électriques se sont entrechoqués sous la force du vent. En Alsace, un incendie à l'aciérie de Volgelsheim (Haut-Rhin) a été attisé par des rafales, qui ont dépassé parfois les 100 km/h. Ce sont quelques-uns des dégâts causés par la tempête Ciara, qui a fait plus d'une dizaine de blessés en traversant la France dans les dernières 24 heures.

Des établissements scolaires fermés

L'est de la France a été particulièrement touché. À Pontarlier (Franche-Comté), le toit d'un lycée professionnel a été arraché, celui de l'école de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) a aussi cédé. "Il est parti d'un seul tenant, c'est ce qui a été très spectaculaire. Le coup de chance, c'est que c'est arrivé dimanche soir, donc pas d'élèves dans l'école et pas de riverains dans les rues à proximité", explique David Valence, maire de la ville. Des établissements scolaires fermés, un trafic ferroviaire perturbé et une circulation parfois interrompue, les dégâts de la tempête Ciara sont nombreux.

