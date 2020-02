Tempête Ciara : faut-il enfouir le réseau électrique en France ?

Des arbres se sont fendus et effondrés sur le trottoir, mais aussi sur les lignes électriques aériennes. Depuis le début de la journée du lundi 10 février, les agents d'Enedis sont au travail pour tenter de rétablir l'électricité, notamment chez Bernard, un habitant de Charleville, dans les Ardennes. "Donc ici j'ai mon congélateur, j'espère que la panne ne durera pas plus de 4 heures parce qu'après la marchandise est avariée", confie-t-il inquiet.

En termes d'enfouissement, la France est loin de certains voisins européens

Combien de Français sont privés régulièrement d'électricité à cause des intempéries ? Le chiffre est éloquent : 980 000 Français ont été privés d'électricité ces 12 derniers mois. Comme Bernard, ils sont nombreux à demander l'enfouissement des câbles électriques. En termes d'enfouissement, la France est loin de certains voisins européens. Elle a enfoui 47% de ses lignes basse tension, contre 89% en Allemagne et 100% pour les Pays-Bas. Principal problème : enfouir une ligne coûte en moyenne 4 à 8 fois plus d'argent.

