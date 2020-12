Tempête Bella : les autorités normandes appellent à "protéger les bâtiments" et à "rester chez soi"

La sous-préfète de Cherbourg appelle samedi 26 décembre sur franceinfo à "prendre les précautions minimales" pour se protéger de la tempête Bella. Des vents "très violents", avec des pointes à 130 km/h, sont attendus cette nuit dans la Manche. "Il faut protéger les bâtiments en fermant les fenêtres et les volets, en particulier sur le front de mer", conseille Elisabeth Castelotti. Les départements du Finistère et de la Manche ont été placés en vigilance orange aux vents violents.

La sous-préfète de Cherbourg préconise également de "protéger les objets qui pourraient chuter ou qui pourraient s'envoler" et de limiter ses déplacements, surtout en voiture "à cause des effets très déstabilisateurs du vent". Il sera également fortement déconseillé de prendre la mer ou de se promener à proximité du littoral dimanche.

Même si on est sur un point surélevé et qu'on pense être à l'abri, il faut être extrêmement vigilant et plutôt rester chez soi le temps que la tempête se calme.