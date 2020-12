Tempête Bella : les départements du Finistère et de la Manche placés en vigilance orange aux vents violents

Des pointes de vent à 110 km/h sont attendues en intérieur et jusqu'à 130 km/h sur les côtes les plus exposées.

De fortes rafales sont attendues. Les départements du Finistère et de la Manche ont été placés en vigilance orange aux vents violents de la tempête Bella, indique Météo France samedi 26 décembre à 16 heures.

Cet épisode devrait débuter aux alentours de 4 heures dans la nuit de samedi à dimanche et durer jusqu'à la mi-journée. Des pointes de vent à 110 km/h sont attendues en intérieur et jusqu'à 130 km/h sur les côtes les plus exposées.