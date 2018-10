Ouragan Michael : la Floride en état d'urgence

Mercredi 10 octobre, l'océan est tempétueux, annonciateur de l'ouragan Michael. Ce dernier ne cesse de se renforcer à l'approche des côtes de la Floride. La super-dépression est dorénavant de catégorie 4 sur une échelle de 5. Les autorités redoutent le pire. "L'ouragan Michael risque d'être le plus destructeur que la pointe de la Floride a connu en un siècle", a expliqué Rick Scott, gouverneur de Floride.

Les dégâts risquent d'être importants

Dans les villes les plus menacées, les rues sont désertes. Deux millions d'habitants auraient déjà pris leurs précautions et quitté leur maison. Mais certains ne peuvent s'y résoudre. "J'aime trop ma petite maison et mon bateau pour partir. Je sais, c'est sans doute stupide", confie un retraité. L'eau a déjà commencé d'envahir les rues. À certains endroits, elle a déjà atteint 30 cm. Les dégâts risquent d'être importants.

