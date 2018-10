DIRECT. Etats-Unis : l'ouragan Michael, "potentiellement catastrophique", affleure la Floride

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MICHAEL

: Des vents croissants commencent à souffler sur la Floride, qui doit être frappée de plein fouet dans quelques heures par l'ouragan Michael. Voici quelques photos prises sur la plage de Shell Point, dans le nord de la Floride.





















(MARK WALLHEISER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

: L'ouragan devrait provoquer de dangereuses inondations et de très fortes précipitations. Il pourrait encore se renforcer avant de toucher terre, comme nous vous l'expliquons dans cet article.







(JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)



: Des vents croissants commencent à souffler sur la Floride (Etats-Unis). L'ouragan Michael, potentiellement dévastateur, s'approche en ce moment des côtes par le sud. Classé catégorie 4 sur 5, il génère des bourrasques de 230 km/h.

: L’ouragan Michael, qui s'approche de la Floride, est impressionnant vu de haut. La station spatiale internationale a publié, hier sur Facebook, des images satellites du phénomène météorologique :





: Les services d'urgence de Floride invitent les habitants à se mettre à l'abri face à des "conditions menaçant la vie" des personnes. "Allez à l'intérieur et restez-y. Cherchez un lieu en intérieur avec le moins de fenêtre possible", écrivent-ils sur Twitter.

: L'ouragan Michael s'approche dangereusement des côtes de la Floride (Etats-Unis). Sur Twitter, le service national de météorologie publie une image des conséquences, déjà visibles, à Panacea.

: "Dès qu'il va rentrer sur la terre (...), dans les 100 premiers kilomètres, il va avoir des conséquences assez importantes."



L'ouragan Michael, qui s'apprête à toucher les côtes de Floride après avoir été réévalué en catégorie 4 sur 5, est décrit comme "extrêmement dangereux".



: Pour suivre en temps réel l'évolution de l'ouragan, nous relayons dans cet article la carte animée réalisée par le site spécialisé Windy.





: Le gouverneur de Floride, Rick Scott, lance un message aux 500 000 personnes qui ont reçu un ordre de quitter leur domicile avant l'arrivée de l'ouragan Michael. "C'est votre dernière chance d'évacuation avant que les conditions commencent à se dégrader dans les prochaines heures", dit-il, alors les vents de 220 km/h sont à environ 200 km des côtés.

: En attendant l'ouragan, les habitants de Floride prennent leurs précautions (avec notamment des inscriptions à destination des pilleurs, menacés d'être "abattus").















(CARLO ALLEGRI / REUTERS)

: @eliko : Bonjour. Après être passé, hier, en catégorie 3, l'ouragan Michael vient d'être classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq. Son arrivée sur les côtes de Floride est prévue aujourd'hui. Donald Trump a déclaré l'état d'urgence pour l'ensemble de la Floride.

: Avez-vous quelques infos sur le nouvel ouragan Michael qui a déjà affecté l'île de Cuba et menace la Floride avec des vents très violents et de fortes précipitations, supérieur.e.s à ceux/celles de Florence, au point que les autorités ont procédé à des évacuations de différentes zones de la côte du golfe de Mexico et notamment de Panama City à Norfolk en Floride ?