Ouragan Florence : vent, pluie et inondations aux Etats-Unis

Un temps envisagé comme un ouragan dévastateur lorsqu'il se trouvait en plein Atlantique, Florence a finalement été rétrogradé en catégorie 1 à l'approche des côtes de Caroline du Nord, de Caroline du Sud et de Virginie (Etats-Unis). Les vents et pluies apportées par la tempête restent cependant particulièrement violents et les axes routiers à proximité de l'océan, notamment en Caroline du Nord, sont nombreux à être déjà submergés par les flots.

Une montée violente du niveau de l'eau

Steve, un habitant de Flying Pan Tower (Caroline du Nord), a déjà vu passer trois ouragans et les dégâts qui les accompagnent à chaque fois. "Cette fois, l'eau va monter jusque là, je pourrai presque la toucher", explique-t-il sur un ponton se trouvant pour l'instant à plusieurs mètres au-dessus des flots. Même à l'intérieur des terres, les cours d'eau ont commencé à déborder.

