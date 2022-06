Orages violents : 15 000 foyers sans électricité, routes coupées, maisons inondées, vignobles détruits... Des dégâts importants dans plusieurs départements

Après les violents orages qui ont touché une bonne partie de la France dans la soirée et la nuit de samedi 4 à dimanche 5 juin, franceinfo fait le point sur les dégâts causés par ces orages. À 8h, 15 000 foyers étaient toujours privés d'électricité.

Des orages violents ont traversé la France samedi 4 juin dans la soirée, avant que Météo France ne lève son alerte orange dans la matinée de dimanche. Les orages ont provoqué de nombreux dégâts dans plusieurs départements. franceinfo fait le point sur les dégâts, région par région.

>> EN IMAGES. Grêle, éclairs, nuages menaçants, cultures détruites... La France traversée par de violents orages

Un décès en Seine-Maritime

À Rouen, une femme portée disparue a été retrouvée sous une voiture, rue Verte, dans le nord de la ville. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été emportée par l'eau avant de se retrouver sous le véhicule. Les circonstances exactes de son décès restent encore à éclaicir. Sa disparition avait été annoncée par Gérald Darmanin aux alentours de 20h45.

En Î le-de-France, la circulation fortement perturbée, un festival annulé

En Île-de-France, la circulation a été fortement perturbée. Les automobilistes se sont fait surprendre par les pluies diluviennes. L'inondation de la chaussée a provoqué en début de soirée la fermeture l'autoroute A86 intérieur, en direction de Versailles, et à la fermeture du tunnel de Fresnes. Des difficultés de circulation ont été signalées aussi sur l'A6 et l'A10 notamment.

Dans les Yvelines, des trombes d'eau ont provoqué la paralysie du trafic sur la N10 près de Rambouillet. Le centre-ville de Versailles était totalement inondé. Les pompiers ont secouru quatre personnes coincées dans leur voiture sous un pont à cause de l'eau.

⛈Entre 17h et 18h, un violent #orage de #grele et de #pluies s’est produit près de Rambouillet #yvelines provoquant une paralysie du trafic pendant plusieurs minutes sur la N10 comme le montre ces images!



Vidéo de notre internaute Stephanie Phan-Kim pour @MeteoNordParis pic.twitter.com/vrJTL1y152 — Météo Nord Parisien ⚡️☀️ (@MeteoNordParis) June 4, 2022

Les pompiers de l'Essonne disent avoir reçus à 19h30 plus de 900 appels. Ils sont intervenus 184 fois, principalement pour des inondations de sous-sols et de parkings. En Seine-et-Marne, la foudre s'est abattue sur les toits de deux maisons à Meaux et à Saint-Fargeau-Ponthierry, provoquant des feux de toiture.

Les concerts prévus samedi soir au festival We Love Green, au bois de Vincennes à Paris, ont été annulés par l'organisateur. Les spectateurs ont été évacués du site.

Les avions perturbés, "rien de significatif" sur les rails

Le trafic aérien a été perturbé dans les aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaule et Orly. Les décollages ont été suspendus à Orly en fin d'après-midi, lorsque l'orage était au plus fort. "Cet épisode orageux touche tout le réseau européen", a précisé Aéroport de Paris.

Du côté des trains, la SNCF confirme quelques retards "mais rien de significatif" sur les rails. Sur le RER B tout d'abord, le trafic a été fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne à cause d'un "défaut d'alimentation électrique à Gare du Nord". Même chose sur le RER D et RER E, le trafic a été partiellement interrompu en raison de plusieurs pannes.

Le Puy-de-Dôme, l'Allier et les Landes victimes d'orages de grêle

Les orages ont provoqué des dégâts matériels importants dans les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier, en particulier à Vichy. Les grêlons ont fracturé les tuiles et les Velux provoquant de nombreuses infiltrations d'eau. Les pompiers sont intervenus près de 1 000 fois dans le secteur.

Dans les Landes, les orages violents ont provoqué d'importants dégâts sur des habitations. Une maison a vu son plafond s'effrondrer après des orages de grêle. Le vignoble landais a aussi été fortement touché, notamment des producteurs d'Armagnac au Frêche. Thierry Baron, le sous-préfet des Landes, s'est déplacé sur place samedi pour constater les dégâts.

Les vignes, les hangars, dévastés par une grêle inédite dans les Landes. « J’ai perdu 100% de mes vignes », se désole une viticultrice d’Armagnac au Frêche qui n’a jamais vu ça. pic.twitter.com/rqcG6Tqj5d — Tristan Barraux (@tristanbrx) June 4, 2022

Les scouts unitaires de France se réfugient dans le château de Chambord

Dans le Loir-et-Cher, près de 12 000 jeunes scouts se sont réfugiés dans le Château de Chambord. Ils devaient ce week-end fêter les 50 ans du mouvement. Au total 30 000 personnes sont réunies pour le plus grand camp scout de France, organisé par les scouts unitaires de France. "200 jeunes ont été pris en charge, simplement parce qu'ils avaient froid, en hypothermie. Mais il n'y a rien eu de grave, que des blessés légers", assure le directeur général du château de Chambord, Jean d'Haussonville.