Orages : 60 départements placés en vigilance orange de la Moselle jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques

La fin de journée s'annonce électrique. Météo France a placé 60 départements en vigilance orange, samedi 4 juin, en raison de risques d'orages violents. La vigilance entrera en vigueur à partir de 16 heures ce samedi et se prolongera au moins jusqu'à dimanche matin.

Les départements concernés par cette alerte sont : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, Jura, Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Oise, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris et petite couronne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, les Territoire-de-Belfort, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Des risques de grêle

Ces orages parfois violents vont d'abord se développer sur les Pays de Loire, la Normandie, l'Ile-de-France, le Massif Central et le sud-ouest du pays. Ils gagneront le Centre, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne et la Picardie dans la soirée. Ils seront accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de violentes rafales et de grêle. Un risque de grosse grêle est signalé en particulier sur le Sud-Ouest et le Massif Central.