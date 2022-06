Orages : violents épisodes de grêle dans le Cher et les Landes

Un orage violent et très localisé a touché durement les Landes mercredi 22 juin, tôt dans la matinée, vers 5 heures, rapporte France Bleu Gascogne. Les dégâts matériels s'étendent dans une zone autour de Moliets-et-Maâ, commune située sur la côte Atlantique.

Un couple a vu son toit s'effondrer avec la grêle et des chutes de branches sur la toiture. L'école de la commune a aussi été inondée. Des rafales de vent à 156 kilomètres par heure ont été relevées du côté du sémaphore de Messanges. "C'était épouvantable", raconte la maire de la commune, Aline Marchand, à France Bleu Gascogne.

"On a vécu 20 minutes d'horreur"

"Cet orage a été très localisé. On n'a eu presque aucun dégât sur la côte alors que le bourg est particulièrement touché", poursuit la maire. "Depuis tôt ce matin, les pompiers et toutes les équipes municipales travaillent pour nettoyer et évaluer les dégâts. On nous annonçait des vents à 70 kilomètres par heure mais on a reçu des rafales au moins à 180 kilomètres par heure. On a eu très peur."

Maire adjoint d'une commune voisine, Léon, Dominique Lartigau raconte ne jamais avoir connu de phénomène météo si violent. "On a eu les tempêtes de 1999 et 2009, où le vent soufflait fort mais là c'était différent", assure-t-il. Là, "le ciel était illuminé d'éclairs, sans un bruit bizarrement, avec de très fortes pluies et des vents violents. C'était d'une intensité et d'une violence rare". La salle des fêtes a vu son toit s'effondrer dans la commune.

200 interventions des pompiers dans le Cher

Le département du Cher a été touché plu tôt dans la nuit par un violent épisode de grêle. Des pluies diluviennes sont tombées lors de ces orages dans la nuit de mardi à mercredi.

>> Météo : la vigilance orange pour des risques d'orages est maintenue dans neuf départements

Les pompiers sont intervenus à 200 reprises, selon le Sdis du Cher qui communique sur Twitter. 80 pompiers ont été mobilisés pour des interventions de pompage et de bâchage de toitures. Des pompiers du Loiret sont venus en renfort vers deux heures du matin.

#intempéries Après une semaine passée exceptionnelle en feux de végétation, près de 80 personnels interviennent sur plus de 200 interventions de pompage et de bâchage de toitures. Des renforts du @SDIS45 arrivés à 02h00 du matin. Un grand merci à eux https://t.co/kpulVWU3Rq — SDIS18 (@SDIS_18) June 22, 2022

Des pointes de vent à 109 kilomètres heures ont été enregistrées à Bourges, rapporte France Bleu Berry. Il n'y a pas de victimes recensées, mais des dégâts : toits de maisons abîmés, troués, pare-brise de voitures explosés. Des habitations ont été inondées dans le secteur de Vierzon. La plupart des concerts organisés pour la Fête de la musique ont été annulés.