Orages dans le Sud : baignade interdite dans huit plages du Pays basque et à Marseille

Sur une plage marseillaise, les sauveteurs évacuent les baigneurs qui bravent l’interdiction. À cause des pluies diluviennes, la qualité de l’eau s’est dégradée. Les vacanciers devront patienter quelques jours avant de se baigner, de quoi en frustrer certains. L’eau contient aujourd’hui différentes bactéries, que la mairie juge dangereuses, surtout pour les jeunes enfants. "On peut avoir de très gros boutons sur la peau, sur le corps (…) et même une espèce de gastro-entérite avec hémorragie interne", explique Hervé Menchon, adjoint au maire de Marseille (Bouches-du-Rhône), en charge de la biodiversité marine.

Les deux tiers des plages à Marseille fermées ce week-end

Sur certaines plages du Pays basque aussi, la baignade est interdite à cause des intempéries, en raison des bactéries qu’elles ont provoqué. La plupart des plages ont pu rouvrir, mais les autorités restent vigilantes. "Il reste des plages qui sont fermées, dès lors qu’elles sont des plages avec des embouchures et dans une baie qui est fermée", indique Emmanuel Alzuei, maire (SE) de Bidart (Pyrénées-Atlantiques). À Marseille, les deux tiers des plages devraient rester fermées tout le week-end.