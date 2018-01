L'alerte aux inondations étendue à quatre départements de la Nouvelle-Aquitaine, dix-huit départements en vigilance orange

Des rafales atteignant 130 voire 140 km/h sont attendues sur la côte méditerranéenne et en Corse, et une alerte à la neige et au verglas touche quatre départements des Alpes.

Les intempéries s'étendent au Sud-Ouest. La Dordogne, la Corrèze, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance orange aux inondations par Météo France, samedi 20 janvier. Au total, 18 départements sont en alerte depuis vendredi ou samedi matin, pour des risques d'inondations, de vents violents ou de neige et de verglas.

Le Sud-Est touché jusqu'à dimanche soir

Outre les quatre départements de la région Nouvelle-Aquitaine, le risque d'inondations et de crues touche aussi la Haute-Marne, la Meuse et les Vosges. Sept départements sont en alerte aux vents violents : les Alpes-Maritimes, l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Enfin, le risque de neige et de verglas concerne les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Voici la carte établie par Météo France :

Selon Météo France, l'épisode de chutes de neige et de vents violents débutera à 13 heures, samedi, et durera jusqu'à dimanche à 21 heures. Jusqu'à 50 cm de neige sont attendus en haute montagne, et des rafales jusqu'à 130 km/h voire 140 km/h toucheront le littoral méditerranéen et la Corse.