Metéo : onze départements du nord-est de la France désormais en vigilance orange pour "crues"

La Haute-Saône, le Doubs, la Saône-et-Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, le Nord et l'Ain sont désormais placés en vigilance orange en raison des risques de "crues", selon Météo France. La vigilance orange "crues" a été levée pour la Meurthe-et-Moselle et la Moselle.

Dans le Haut-Rhin, dans la commune du Bonhomme, "la rivière a débordé et l'eau est montée jusqu'à 20 centimètres dans les rues" après un orage dans la nuit, témoigne le mairie sur France Bleu Alsace. Plusieurs routes ont été barrées dans le secteur. Dans le Bas-Rhin, les pompiers ont reçu plus de 300 appels et sont intervenus 65 fois entre 19 heures et 3 heures du matin, principalement pour des caves ou des entrepôts inondés, essentiellement à Wasselonne, Kintzheim et Châtenois, d'après France Bleu Alsace.