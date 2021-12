Météo : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées placés en vigilance orange en raison des risques de pluie et d'inondation

Météo France prévoit d'importantes précipitations jeudi soir dans ces deux départements, et notamment dans le Pays basque et les Pyrénées.

De fortes précipitations sont encore attendues dans plusieurs départements français, jeudi 9 décembre, et particulièrement dans le Sud-Ouest, où Météo France a placé deux départements en vigilance orange "pluie-inondation". Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Ces pluies continues se renforceront dès le milieu d'après-midi et se généraliseront en soirée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, "avec une intensité horaire de l'ordre de 5 à 10 mm par endroits notamment sur le Pays basque et le relief des Pyrénées". Elles se poursuivront dans la nuit de jeudi à vendredi ainsi qu'en matinée de vendredi.

"Ces précipitations s'accompagnent également d'un net redoux avec une limite pluie/neige qui remonte jusqu'à 2 300 m dans la nuit de jeudi à vendredi", ajoutent les prévisionnistes. Par ailleurs, une forte houle est attendue sur la côte basque pendant cet épisode, "limitant ainsi l'écoulement des rivières vers l'océan et constituant de ce fait un facteur aggravant".