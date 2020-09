Météo : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées placés en vigilance orange pluie-inondation

D'importantes précipitations, parfois orageuses, touchent ces deux départements de l'ouest des Pyrénées. Elles donneront de la neige à partir de 1300-1500 m d'altitude.

Des trombes d'eau s'abattent sur les Pyrénées. Météo France a placé, vendredi 25 septembre, le département des Hautes-Pyrénées en alerte orange pluie-inondation. Ils rejoignent les Pyrénées-Atlantiques, en alerte depuis jeudi. "On mesure pour le moment vers 5 heures des cumuls dans les Pyrénées Atlantiques entre 30 et 50mm sur le Pays Basque, avec 35 mm à Cambo-les-Bains et 38 mm Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi que 33 mm à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées", indique Météo France.

Ces "fortes et fréquentes averses, parfois orageuses" vont s'enchaîner "tout au long de la journée de vendredi" et donner "par accumulation des quantités de précipitations importantes sous forme de pluie en plaine et en basse montagne". En montagne, "un net refroidissement se produit dès la nuit prochaine, avec un épisode de neige précoce pour la saison (limite pluie-neige s'abaissant vers 1500m, voire 1300m sous les averses les plus fortes".

Météo France s'attend à des cumuls de pluie de 40 à 60 mm en plaine et de 70 à 100 sur le relief. Cet épisode "s'accompagne de très fortes rafales de vent localement tempétueuses, aussi bien sur la partie côtière qu'en montagne".