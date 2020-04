Météo : le Gers et les Landes placés en vigilance orange pour des risques d'inondations et de crues

"Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents" dans ces départements, conseille Météo France.

Attention aux inondations dans deux départements du Sud-Ouest. Météo France a placé, mercredi 22 avril, les Landes et le Gers en vigilance orange aux inondations et aux crues, en raison des fortes pluies qui ont arrosé la région. Le risque de crue concerne le fleuve de l'Adour. Les risques de débordements sont "susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes", prévient Vigicrues.

"Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents", conseille Météo France. "Respectez en particulier les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée." Si vous vous trouvez en zone habituellement inondable, mettez les biens susceptibles d'être endommagés en sécurité.