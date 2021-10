Météo : le Gard et la Lozère placés en vigilance orange "pluie-inondation"

Météo France a placé le Gard et la Lozère en vigilance orange "pluie-inondation", vendredi 29 octobre. "Un épisode cévenol est attendu entre vendredi soir et dimanche", écrit le prévisionniste. Les faibles pluies de vendredi vont s'intensifier en fin de journée et "le maximum d'activité est attendu entre vendredi soir et samedi aprés-midi sur les Cevennes", précise Météo France.

"Les cumuls cevenols attendus jusqu'à samedi soir, sont de 140 à 180 mm generalisés, ponctuellement 200 à 240 mm", avertit l'agence. Jusqu à dimanche, les cumuls "seront de l'ordre de de 150 à 200 mm généralisés, ponctuellement 250 à 300 mm".