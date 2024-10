Météo : le Gard et la Lozère placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages" à partir de minuit

Prudence dans les Cévennes. Le Gard et la Lozère ont été placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages", mercredi 16 octobre, annonce Météo-France dans son dernier bulletin. La vigilance débutera à minuit et prendra fin 24 heures plus tard. "Dès cette nuit de mardi à mercredi, le temps se dégrade avec un passage pluvio-orageux qui traverse le sud-est du pays", prévient le prévisionniste.

Pour mercredi 16 octobre 2024 :

"Côté Languedoc-Roussillon, il est notamment associé à la mise en place d'un épisode cévenol tandis que des cellules ponctuellement très pluvieuses concernent les plaines de Provence jusqu'à la côte d'Azur dès la seconde partie de nuit", ajoute Météo-France.