Météo : le département du Nord placé en alerte orange pour un risque d'inondations

Météo France signale des risques de crues sur plusieurs rivières du département.

Le département du Nord est toujours placé en alerte orange pour un risque d'inondations, samedi 16 mars. Météo France signale des risques de "crues dommageables" sur l'Helpe Majeure et l'Helpe Mineure, deux rivières situées dans l'est du département. Non loin, la Solre et la Sambre sont également concernées, selon le site Vigicrues.

Météo France a placé un département en vigilance orange, le 16 mars 2019. (METEO FRANCE)

Samedi, des Hauts-de-France jusqu'à la région du Grand Est et à la Franche-Comté, les pluies seront encore fréquentes en début de journée. Puis, elles régresseront peu à peu au fil de la matinée vers les frontières du nord.

La vigilance aux avalanches levée dans les Alpes

Météo France a levé la vigilance orange aux avalanches pour les départements de Savoie et Haute-Savoie, a annoncé l'institut météorologique samedi matin. Plus aucun département n'est concerné par ce type de vigilance.