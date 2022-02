Météo : le département de l'Aude placé en vigilance orange "vent violent"

Météo France a placé le département de l'Aude en vigilance orange "vent violent", mardi 1er février. "En soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi, la tramontane et le cers [vont se renforcer] pour atteindre 100 à 120 km/h en rafales sur l'est du département", expliquent les prévisionnistes. "Ces violentes rafales peuvent être temporairement plus fortes sur les points exposés", et provoquer "des dégâts importants".

"La tramontane souffle déjà autour de 90 à 100 km/h sur les Corbières et l'est du département" de l'Aude, mardi après-midi, précise Météo France. "Ce vent violent [va faiblir] lentement en seconde partie de nuit, il se maintient autour 80 à 90 km/h en journée de mercredi", ajoutent les prévisionnistes.