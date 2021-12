Météo : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère placés en vigilance orange aux pluies et inondations

Quatre départements de l'est de la France ont été placés par Météo France en vigilance orange aux pluies et aux inondations, mercredi 29 décembre : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère. Les deux premiers départements étaient déjà concernés par une vigilance orange aux avalanches, qui reste en vigueur. "Les précipitations vont se poursuivre de façon assez soutenue jusqu'en milieu de nuit avant de faiblir sensiblement en seconde partie de nuit et de cesser demain jeudi", écrit Météo France. "On attend 40 à 60 mm supplémentaires, jusqu'à 80 mm par endroits."

Cet épisode demande un suivi particulier car les sols sont déjà saturés après les précipitations des derniers jours. Les nouvelles intempéries devraient ajouter 40 à 60 mm supplémentaires et "jusqu'à 80 mm par endroits", précise Météo France. Par ailleurs, la limite entre pluie et neige va progressivement remonter jusqu'à 2 500 m à la mi-journée et 3 000 m en soirée. "Au-dessus de 1800/2000 m le manteau neigeux aura tendance à absorber les précipitations (effet d'éponge)", écrit Météo France. Mais "au-dessous de 1200 à 1500 m la fonte de la neige déjà présente viendra se rajouter aux précipitations", soit l'équivalent de 10 à 20 mm.