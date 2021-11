Météo : l'Aude est placée en vigilance orange en raison des risques de pluies et d'inondations

L'alerte démarre à 22 heures, ce mercredi, et s'étend jusqu'à jeudi, 18 heures.

Le département de l'Aude est placée en vigilance orange en raison des risques de pluies et d'inondations à partir de 22 heures, mercredi 23 novembre, jusqu'à jeudi, 18 heures pour un épisode de pluies méditerranéennes, rapporte Météo France.

Météo France alerte sur cet "épisode pluvio-orageux nécessitant un suivi particulier, car il est attendu un à deux mois de précipitations". Ces précipitations se poursuivront jusqu'en fin de journée de mercredi. "Les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 80 à 120 mm en général, localement 120 à 150 mm des Corbières au Narbonnais, et très ponctuellement un peu plus", détaille Météo France, qui met en garde contre "des inondations possibles". "Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires."