Les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange pour risque de pluie et inondation

Cet évènement météorologique doit débuter à 22 heures samedi et prendre fin à 16 heures, dimanche.

Soyez vigilants si vous habitez dans l'extrême sud-ouest de la France. Samedi 18 mai, Météo France a placé le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pour risque de pluie et inondation. "Les cumuls attendus en moins de 24 heures représentent l'équivalent de 3 semaines à un mois de pluie", alerte le prévisionniste.

On attend une aggravation dans la soirée avec des averses qui s'organisent en lignes pluvieuses plus fréquentes et plus fortes par l'ouest.