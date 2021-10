Les Pays de la Loire placés en vigilance orange "pluie-inondation" par Météo France

Soyez attentifs si vous êtes dans les Pays de la Loire ce week-end. Météo France a placé les cinq départements de la région en vigilance orange "pluie-inondation", samedi 2 octobre. Il s'agit de la Loire Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.

Les pluies démarrent à la mi journée et se renforcent au fil des heures, en particulier à partir de la soirée. Une lame d'eau de 40 à 60 mm est attendue sur une vaste zone avec même localement jusqu'à 80 mm, prévient Météo France.

L'après-midi, de la Bretagne et les Hauts de France à la région parisienne, aux Pays de Loire et jusqu'au Poitou-Charentes, le temps deviendra particulièrement perturbé et se maintiendra jusqu'au soir, avec des pluies soutenues et un fort vent de sud.