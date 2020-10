Le Pas-de-Calais placé en vigilance orange "pluie et inondation" par Météo France

Des cumuls de pluie "conséquents, de l'ordre de 40 à 50 mm sur une bonne partie nord-ouest du département" sont attendus, précise le prévisionniste. Localement, l'équivalent de plus d'un mois de pluie sera enregistré en quelques heures.

Prudence dans le Pas-de-Calais. Le département a été placé en vigilance orange "pluie-inondation" par Météo France mercredi 28 octobre à partir de 10 heures jusqu'à 21 heures.

Tout au long de la journée, des averses régulières et assez fortes vont circuler sur l'ensemble du département. Des cumuls de pluie "conséquents, de l'ordre de 40 à 50 mm sur une bonne partie nord-ouest du département" sont attendus précise Météo France, "avec des maxis pouvant atteindre localement 50 à 70 mm entre les régions de Boulogne, Calais et St Omer". C'est l'équivalent de ce qui tombe actuellement en plus d'un mois sur ce département.

Ailleurs dans l'Hexagone, une perturbation peu active s'étirera le matin du Sud-Ouest au Centre-Est en donnant quelques pluies intermittentes.

L'après-midi, les précipitations se replieront essentiellement sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Alpes du Nord. La limite pluie-neige se situera vers 2 000 mètres.