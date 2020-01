Le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique placés en vigilance orange pour vagues-submersion

Une perturbation associée à la tempête Brendan, située au nord-ouest de l'Irlande, va toucher une partie de la façade Atlantique à partir de ce soir. D'importantes vagues sont à prévoir.

Les départements du Finistère, du Morbihan et de Loire-Atlantique sont placés en vigilance orange pour vagues-submersion, par Météo France, lundi 13 janvier. "La tempête Brendan circule au nord-ouest de l'Irlande, la perturbation associée balaye la façade Atlantique en fin de journée et la nuit prochaine", indique Météo France dans un communiqué. La période à risque courra mardi 14 janvier à partir de 5h et jusqu'à 16 heures dans le Finistère et le Morbihan et de 5 heures à 9 heures en Loire-Atlantique. Les départements des Côtes d'Armor et de la Vendée sont eux placés en vigilance jaune.

Des vents à 100 km/h sur les côtes

De la Bretagne, des Pays de la Loire et du Poitou à la frontière belge et la Lorraine, un temps gris et souvent pluvieux s'imposera la majeure partie de la journée. Les pluies seront passagèrement marquées sur la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Basse-Normandie, faibles ailleurs.

Le vent de sud à sud-ouest soufflera entre 50 et 70 km/h en rafales dès le matin dans les terres. Il se renforcera l'après-midi sur la Bretagne et les départements côtiers de la Manche pour atteindre 70 à 90 km/h, jusqu'à 100 km/h sur les côtes. De fortes vagues déferleront sur les côtes atlantiques, notamment sur les rivages du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Atlantique, d'autant que le coefficient de marée est important, puisqu'il atteint 93 mardi matin.