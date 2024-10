"Le fait qu'il n'y ait pas de stratégie nationale sur la prévention des inondations bloque tout", déplore le maire de Mandelieu-la-Napoule

Les Alpes-Maritimes et le Var, ainsi que la Lozère, l'Ardèche et le Gard, sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages", par Météo-France mercredi.

"Malgré des épisodes cévenols fréquents, on a toujours les mêmes difficultés pour faire des travaux", déplore Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes mercredi 16 octobre sur franceinfo. Le département, ainsi que quatre autres, est placé en vigilance orange par Météo France pour "pluie-inondations" et "orages". Ils sont concernés par un épisode cévenol automnal. "On a un bassin de rétention de 15 000 m3, prévu pour absorber une crue centennale, il s'est totalement rempli hier, il est tombé 102 mm en une dizaine d'heures, mais surtout reçu 60 mm en 45 minutes", ajoute le maire de la ville.

"On voudrait construire un autre bassin qui fait 350 000 m3, qui pourrait protéger d'autres quartiers, mais il est bloqué depuis 13 ans à cause de normes contradictoires, de lois qui s'opposent les unes entre elles. Le fait qu'il n'y ait aucune réforme d'ampleur car il n'y a pas de stratégie nationale sur la prévention des inondations bloque tout, déplore l'élu. Et maintenant on a des décisions budgétaires qui vont venir prélever l'argent de l'investissement qui servait à faire ces réalisations. On a un contexte national qui s'inscrit totalement a contrario de ce qui est opérationnel et qui fonctionne."

Alors que de fortes pluies pourraient à nouveau s'abattre jeudi sur Mandelieu-la-Napoule, l'édile prévient : "On n'a plus la capacité de les absorber, donc on pourrait avoir des conséquences bien plus importantes."