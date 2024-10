Météo : "Les quantités de pluie sont de plus en plus importantes" dans les Cévennes, souligne un météorologue

Les départements du Gard et de la Lozère sont placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation.

La Lozère et le Gard sont en vigilance orange pour pluie-inondation et pour orages, mercredi 16 octobre. Sur les Cévennes, des cumuls généralisés de "200 à 300 millimètres" sont attendus sur le relief cévenol, avec des "pointes à 350 millimètres voire plus", sur 48 heures, d'ici la fin de journée jeudi, prévient l'agence météorologique.

"Sur la Lozère, on a déjà relevé sur certains postes météo quasiment 100 mm de pluie en deux ou trois heures, c'est l'équivalent du cumul de pluies des inondations sur le nord de la France" en novembre 2023 puis en janvier 2024, indique ce mercredi sur franceinfo Patrick Marlière, météorologue et directeur de Medias-Weather.

La Lozère et le Gard ont été placés à ce niveau de vigilance mardi après-midi pour un épisode cévenol automnal qualifié de "classique" par Météo France. "Ce mercredi, c'est vraiment la Lozère et l'Ardèche qui sont les plus touchées" où "les orages sont particulièrement violents", observe le météorologue.

Des inondations sont à prévoir "sur de très nombreuses" régions

"Si on regarde les modèles météo de ce matin, par cumul, on pourrait dépasser les 300 mm, voire sur les reliefs des Cévennes, les 400 mm, c'est quatre fois plus que ce qui est tombé la semaine dernière sur le centre du pays", précise-t-il. "Les épisodes cévenols en eux-mêmes sont des phénomènes réguliers (…), le phénomène en lui-même n'a rien d'exceptionnel, souligne-t-il, mais les quantités de pluie sont de plus en plus importantes et inévitablement, cela est relié au dérèglement climatique". Des inondations sont à prévoir "sur de très nombreuses" régions, estime Patrick Marlière, d'autant "que les quantités de pluie de ces dernières semaines ont gorgé les sols d'eau".

Pour mercredi 16 octobre 2024 :

🟠 5 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 17 octobre 2024 :

🟠 3 départements en Vigilance orange



"La vigilance qui était sur les Cévennes principalement, s'étend dans le sud-est du pays ce mercredi matin". Jeudi, "les orages vont s'intensifier sur toute la façade Aquitaine", entraînant une surveillance de "nombreuses régions au moins jusqu'à vendredi matin", souligne l'expert.

En raison des fortes pluies qui s'abattent sur le Gard et la Lozère, la SNCF interrompt le trafic entre Alès (Gard) et Langogne (Lozère) ce mercredi matin, rapporte France Bleu Gard Lozère. Les trains sont supprimés au moins jusqu'à 15h. Les agents SNCF doivent également mener des contrôles sur la ligne entre Nîmes et Alès pour vérifier qu'il n'y ait aucun obstacle sur les voies.