L'ouragan Ian, désormais en catégorie 3, a touché terre à Cuba

Les pluies accompagnées de vent ont commencé à s'abattre mardi matin sur l'Ouest de la plus grande île des Caraïbes.

L'ouragan Ian, devenu mardi 27 septembre un ouragan majeur de catégorie 3, a touché la côte ouest de Cuba, où une "alerte cyclonique" avait déjà été émise la veille, a annoncé l'Institut de météorologie cubain.

Les pluies accompagnées de vent ont commencé à s'abattre mardi matin sur l'Ouest de la plus grande île des Caraïbes. Les vents ont commencé à faire tomber des branches d'arbres et des débris étaient projetés dans les rues et les arrière-cours des maisons par les violentes rafales, selon des images retransmises par la télévision d'Etat.

Les vagues atteignaient entre cinq et sept mètres de hauteur. Les autorités de la province de Pinar del Rio ont rapporté que "tous les réseaux électriques ont été coupés" à titre préventif, selon le média officiel Cubadebate. Les autorités de cette province ont par ailleurs fait évacuer 50 000 personnes.

L'ouragan devrait toucher la Floride

"Ian émergera ensuite au-dessus du sud-est du golfe du Mexique mardi (...) et s'approchera de la côte ouest de la Floride mercredi et jeudi", a prévenu le Centre national des ouragans (NHC). L'état d'urgence a été décrété dans toute la Floride et les autorités multiplient les préparatifs.

Ian "va provoquer de fortes pluies, des vents violents, des inondations soudaines et des ondes de tempête, ainsi que des tornades isolées le long de la côte du golfe de Floride", a prévenu le gouverneur de cet Etat, Ron DeSantis. Il a demandé aux habitants de faire des provisions et se préparer à des coupures de courant, tout en mobilisant 7 000 membres de la Garde nationale.