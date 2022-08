Italie : une tempête en Toscane fait deux morts et dix-huit blessés

Après avoir fait plusieurs victimes en Corse, les orages se sont déportés sur l'Italie. Une tempête qui a frappé la Toscane a fait deux morts et dix-huit blessés, selon les autorités régionales italiennes, jeudi 18 août.

Des vents violents et des pluies torrentielles ont frappé la région entre la côte et la ville touristique de Florence. Un homme et une femme ont été tués par des chutes d'arbres, selon des médias locaux. Quatre personnes ont été blessées par d'autres arbres déracinés dans un camping, et quatre autres ont vu leur voiture frappée par un toit arraché, selon le site d'information locale Toscana in Diretta. Elles ont été transportées à l'hôpital en urgence.

De nouveaux épisodes de vent à partir de jeudi soir

Dix personnes ont également été légèrement blessées. Une centaine d'autres ont été évacuées et accueillies dans des écoles et des gymnases, reconvertis en hébergements d'urgence par l'agence de protection civile.

La ville de Milan a annoncé que les parcs municipaux seront fermés vendredi 19 août, et a demandé aux citoyens de ne pas stationner en voiture ou à pied sous les arbres et de s'assurer que rien sur leurs balcons ne peut tomber. Le Latium, la région de Rome, a également prévu des averses accompagnées de vents forts sur son territoire, à partir de jeudi soir et toute la journée de vendredi .