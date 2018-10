Italie : tempête de grêle à Rome

Comme une vague de glace en pleine rue...Sur des images diffusées dans la soirée du dimanche 21 octobre par les médias italiens, Rome (Italie) a pris des airs de banquise, piégeant de nombreux automobilistes. Un peu plus tôt dans la journée, c'est une averse de grêle qui s'abat sur la capitale italienne. Un habitant filme de l'intérieur de sa voiture. On y entend le fracas des grêlons sur la carrosserie. La grêle envahit subitement les terrasses et les trottoirs et s'infiltre jusque dans les couloirs du métro.

"Une bombe d'eau"

Cet orage violent a surpris les Romains. "Il y a eu comme une bombe d'eau et voilà le résultat, je suis sans voix", témoigne une jeune femme devant les caméras italiennes. En plein mois d'octobre, certains automobilistes ont ressorti les chaînes. Toute la nuit, les secours se sont relayés pour dégager les rues bloquées de la capitale.

Le JT

Les autres sujets du JT