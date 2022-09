Italie : de violents orages ont coûté la vie à au moins dix personnes dans la province d’Ancône

Des voitures piégées par un épais tapis de boue. La route ne peut pas être distinguée, vendredi 16 septembre, dans la province d'Ancône, dans le centre de l'Italie. Dans certaines rues, des torrents brunâtres s’écoulent encore en quantité. Dans la campagne, certaines habitations sont comme coupées du monde. Plusieurs centimètres de boue ont été évacués à coups de pelleteuse. Les écoles sont fermées, les enfants prennent part au nettoyage.

Des torrents d’eau

La pression retombe après une nuit d’angoisse. "Mon mari a pensé à prendre les clefs du grenier pour nous y réfugier. (…) On a eu tellement peur, on a tout perdu", témoigne une habitante, encore émue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des torrents d’eau se sont abattus dans les villages du centre de l’Italie, l’équivalent de six mois de précipitations. Les cours d’eau ont débordé et envahi les rues. Plusieurs personnes sont portées disparues. Le dernier bilan humain, encore provisoire, fait état de dix morts.