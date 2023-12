Intempéries : quatre départements de l'Ouest maintenus en vigilance orange en raison des crues

Quatre départements de Nouvelle-Aquitaine sont maintenus en vigilance orange en raison des crues, a annoncé, vendredi 15 décembre, Météo-France dans un bulletin publié à 6 heures. Il s'agit de la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde. L'alerte a été levée pour la Corrèze qui était encore en vigilance orange jeudi.

Dans le détail, sont concernés les secteurs de Dronne aval et Isle aval. Dans le premier, "la hauteur maximale a été atteinte en fin d'après-midi mercredi dans le secteur de Bonnes, la décrue est en cours mais les niveaux sont encore importants. Dans le secteur de Coutras, la hauteur maximale a été atteinte en milieu d'après-midi jeudi. La décrue s'amorce lentement et devrait durer plusieurs jours. Des débordements dommageables sont en cours", assure le site Vigicrues. Dans le second, "les hauteurs maximales ont été atteintes mercredi en début d'après-midi à Mussidan et jeudi en milieu d'après-midi à Abzac", précise Vigicrues, qui ajoute que la décrue "est désormais engagée" sur l'ensemble de ce tronçon.