VIDEO. Intempéries dans le Sud : un déluge s'abat sur Marseille

À Marseille (Bouches-du-Rhône), les habitants filment les rues inondées de la ville. Sans botte, impossible de traverser les rues. Sur le Vieux-Port, toutes les terrasses ont dû fermer précipitamment. Mercredi 23 octobre, l'eau est montée progressivement. Vers 17 heures, c'est un rideau de pluie qui s'abat sur la cité phocéenne et paralyse la circulation. La ligne 2 du tramway a été coupée à cause d'un risque de chutes d'arbres. Tous les parcs et jardins de la ville ont été fermés également. Sur la chaussée, les véhicules ont beaucoup de mal à circuler et les motards sont obligés de poursuivre leur route à pied.

La corniche aussi a été inondée. En une heure, il est tombé 57 centimètres d'eau. L'Huveaune, qui prend sa source dans le Var et se jette dans la mer à Marseille, menaçait de déborder et le cours est toujours en vigilance orange.

