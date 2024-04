Intempéries : les architectes s’inspirent des Pays-Bas

Les inondations à répétition sont sources de nombreuses questions, notamment pour les urbanistes et les architectes. Ils s’inspirent parfois des Pays-Bas, habitués depuis longtemps à ces intempéries.

À Romorantin (Loir-et-Cher), presque tous les quartiers sont inondables. Et pour cause, la ville a été construite sur des îles, au bord d’une rivière. Il y a 15 ans, un quartier a été entièrement pensé pour faire face aux inondations. Le jardin, par exemple, est une zone d’alerte pour les habitants car c’est le niveau le plus bas. Les bâtiments sont tous construits sur pilotis, avec jardins en contrebas pour absorber l’eau. Des passerelles permettent d’accéder au parking et à la route surélevée.

Des maisons flottantes aux Pays-Bas

L’aménagement de l’architecte a fait ses preuves en 2016, quand la rivière a largement débordé. Les logements du quartier sont tous restés au sec. Bien qu’entourés d’eau, les habitants se sentent en sécurité. Des maisons sur pilotis, comme aux Pays-Bas, où en 1995, 200 000 personnes ont dû être évacuées. Alors, les architectes ont construit des maisons flottantes.