Intempéries : le Var, le Vaucluse et la Drôme placés en vigilance orange

Météo France s'attend à un épisode méditerranéen "nécessitant une vigilance particulière du fait de l'intensité des précipitations tombant sur des sols déjà saturés suite au fort épisode pluvieux de la semaine dernière".

Météo France a placé, samedi 30 novembre, trois départements du sud-est de la France en vigilance orange. Le Var et le Vaucluse sont en alerte en raison des risques de pluie et d'inondations. La Drôme est concernée par une vigilance aux inondations et aux crues. Le Vaucluse est également placé en vigilance pour des risques de crues.

L'alerte débute dimanche à 6 heures du matin et se termine à minuit le même jour. L'institut de prévisions s'attend à un épisode méditerranéen "nécessitant une vigilance particulière du fait de l'intensité des précipitations tombant sur des sols déjà saturés suite au fort épisode pluvieux de la semaine dernière", indique Météo France.

Quatre personnes ont perdu la vie le week-end dernier dans un précédent épisode pluvieux sur la Côte d'Azur. Trois d'entre eux se sont retrouvés otages de leurs véhicules submergés, et un quatrième s'est noyé lorsque l'embarcation des pompiers qui l'avaient secouru a chaviré.