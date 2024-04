Intempéries : la France a connu en mars un niveau de précipitations record, annonce Météo-France

Mars 2024 se positionne comme le cinquième mois le plus arrosé depuis le début des mesures effectuées par Météo-France en 1958.

La France a été touchée par des précipitations très abondantes au mois de mars. Au cours de cette période, l'Hexagone a enregistré un excédent pluviométrique de près de 85% dans le pays, a précisé Météo-France mercredi 3 avril dans son bilan mensuel. "En mars 2024, les précipitations ont été abondantes sur l'ensemble du territoire, plus particulièrement des Cévennes à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où de nombreux records de pluviométrie ont été enregistrés", note l'institut de prévisions. Le mois de mars 2024 est ainsi devenu le cinquième mois de mars "le plus arrosé depuis le début des mesures en 1958 (derrière 2001, 1979, 1978 et 2006)".

Des intempéries et des crues ont marqué plusieurs régions françaises au cours du mois, d'abord dans le Gard et l'Hérault, puis plus récemment avec des inondations en Indre-et-Loire ou dans l'Yonne.

Un mois très doux

Le territoire a été touché inégalement par ces précipitations : "L'Aude et les Pyrénées-Orientales présentent un déficit de pluviométrie atteignant 50% par endroits", souligne Météo-France. L'organisme a relevé seulement 31 mm de pluies à Perpignan, 40 mm à Carcassonne, soit "à peine la moitié de la normale d'un mois de mars".

Du côté des températures, Météo-France relève un épisode de grande douceur au milieu du mois de mars. "A l'échelle de la France et du mois, la température a atteint 10,6°C, soit une anomalie de +1,6°C par rapport à la normale 1991-2020. Mars 2024 se classe ainsi au quatrième rang des mois de mars les plus chauds, ex-aequo avec 2001 et 1981", conclut l'organisme.