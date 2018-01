Intempéries : quatorze départements en vigilance orange aux inondations ou aux avalanches

Météo France prévoit la fin du phénomène pour lundi soir au plus tôt.

Les intempéries se poursuivent, notamment dans l'est de la France, dimanche 21 janvier. Le Tarn, le Tarne-et-Garonne et l'Aveyron ont été placés en vigilance orange aux inondations et crues, dimanche 21 janvier. Au total, Météo France place quatorze départements en vigilance orange aux inondations. Trois sont également touchés par un risque d'avalanches.

Dimanche dans la matinée, la vigilance orange a été levée dans les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et le Var, concernés par un risque de vents violents, mais aussi dans la Meuse et les Vosges, qui étaient en alerte aux inondations.

Des coups de vent d'une violence "peu commune"

La vigilance orange "pluie-inondations" touche la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain, le Jura, le Doubs et le Cantal. Le Tarn, le Tarne-et-Garonne, l'Aveyron, la Dordogne, la Corrèze, la Haute-Marne et les Pyrénées-Atlantiques ne sont pas concernés par les fortes pluies, mais sont aussi en alerte aux inondations en raison du risque de crues. La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont aussi en vigilance orange pour un risque d'avalanches. Voici la carte établie par Météo France :

La carte des départements placés en vigilance orange par Météo France, le 21 janvier 2018. (METEO FRANCE)

Selon Météo France, la fin des intempéries est prévue lundi soir, vers 21 heures. En attendant, l'instance alerte notamment sur des coups de vent "d'une ampleur peu commune" dans le Sud-Est et un risque d'avalanche d'un niveau "observé en moyenne deux fois par hiver" dans les massifs savoyards de la Vanoise, du Beaufortain et de la Haute-Tarentaise.