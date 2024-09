Intempéries dans les Pyrénées-Atlantiques : fermeture pour plusieurs mois d'une route menant à l'Espagne

Les fortes pluies, survenues dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 septembre, ont provoqué l'effondrement de la N134, la route vers Le Somport qui mène à l'Espagne. La circulation est donc coupée et la route fermée, indique dimanche 8 septembre France Bleu Béarn Bigorre.

"C'est un effondrement assez impressionnant qui va entraîner la fermeture de la route pendant plusieurs mois", explique le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques à France Bleu. "Dès lundi 9 septembre, il va y avoir des expertises pour se rendre compte de l'état de la route et de la montagne et pour savoir comment on va lancer les travaux de réparation".

Itinéraire bis

En attendant, les voitures peuvent aller jusqu'à la commune d'Urdos alors que les poids lourds sont déviés et doivent emprunter l'A64 et l'A63 et passer par Hendaye pour se rendre en Espagne. Pour l'instant, il n'est pas possible d'emprunter le tunnel de Bielsa-Aragnouet dans les Hautes-Pyrénées, la route étant effondrée côté espagnol. La circulation sur la route du col du Pourtalet en vallée d'Ossau est interdite aux camions.

Les intempéries qui ont touché la vallée d'Aspe ont occasionné également des dégâts importants dans les villages de Cette-Eygun, Etsaut, Borce et Urdos, avec parfois des records de pluie, jusqu'à 200 millimètres mesurés à Urdos.