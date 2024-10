Intempéries Ardèche : "C'est près de 50% de ce qui tombe à l'année" qui s'est abattu sur les Cévennes et le bassin d'Annonay, selon la préfète

"C'est près de 50% de ce qui tombe à l'année" qui s'est abattu sur les Cévennes et le bassin d'Annonay, selon Sophie Elizéon, préfète de l’Ardèche, invitée de franceinfo, jeudi 17 octobre, alors que les intempéries ont provoqué de nombreuses inondations et des crues dans plusieurs départements.

Sur le bassin d'Annonay, il est tombé "150 à 200 mm depuis le début de l'épisode", souligne Sophie Elizéon.

"Les dégâts sont importants", précise la préfète. "Il y a des villes inondées, et même un certain nombre de villages qui sont coupés en plusieurs parties et qui ne sont pas connectés, du fait des inondations". Elle assure qu'il n'y a pas de morts recensés. "À ce stade, trois personnes ont été conduites pour des blessures légères à l'hôpital d'Annonay et en sont ressorties sans problème."

Plus de 500 mises en sécurité

Sophie Elizéon souligne encore que "des personnes ont été mises à l'abri pour celles qui le méritaient". Il y a eu "25 sauvetages mis en œuvre par les sapeurs-pompiers, plus de 500 mises en sécurité qui ont mobilisé plus de 320 sapeurs-pompiers départementaux et des renforts de 150 extra-départementaux", détaille la préfète.

Vendredi, les établissements scolaires du département vont rester fermés. "L'ensemble des élèves ont pu rejoindre leur résidence, et au moins une quarantaine d'entre eux a pu être maintenue dans les internats qui étaient équipés pour les recevoir", ajoute Sophie Elizéon.