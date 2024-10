Inondations en Ardèche : "On n'a jamais vu les rivières grossir à ce point", à Annonay, les habitants sont sidérés

"On n'a jamais vu les rivières grossir à ce point. On ne sait même pas d'où vient l'eau", témoigne sur France Bleu Drôme Ardèche, Maurice, habitant depuis 70 ans à Annonay. La ville située dans le nord de l'Ardèche est particulièrement touchée par les fortes pluies et les inondations. Il y est tombé 120 mm de pluie en 24h.

Le niveau de l'eau dans les rues a commencé à baisser à la mi-journée. Les services de la ville en profitent pour retirer les voitures mais le périmètre est maintenu en raison des nouvelles pluies attendues dans la soirée.

"Je suis marquée à vie. Ça a été soudain", confie Huguette. Luc, Annonéen également, vit à 300 mètres du centre-ville, a eu peur. "J'étais en voiture, j'allais me faire emporter, j'ai dû faire marche arrière, il y a peut-être un mètre d'eau sur la route. Les plaques d'égouts sautent. On ne peut plus bouger, c'est trop dangereux", raconte-t-il à France Bleu.