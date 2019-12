Intempéries : 14 départements du Sud-Ouest en vigilance orange "vent", "pluie-inondation" et "vagues-submersion"

Le phénomène météorologique est en cours et devrait prendre fin samedi matin, indique Météo France.

Les habitants du Sud-Ouest sont appelés à la vigilance. Quatorze départements sont placés en alerte orange "vent", "pluie-inondation" et "vagues-submersion", indique Météo France, jeudi 12 décembre, en raison du passage d'une perturbation très active dès ce soir sur cette partie de la France.

Tous les départements sont concernés par l'alerte aux "vents violents". Il s'agit de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Par ailleurs, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn sont aussi placés en vigilance orange "pluie-inondation". "Les cumuls de pluie les plus marqués sont ciblés sur le relief exposé (Pyrénées, Montagne Noire) avec des valeurs de 50 à 100 mm en plaine, jusqu'à 150 mm, voire localement plus dans la montagne pyrénéenne au terme de l'épisode", écrit Météo France.

Les Landes, la Gironde et le Gers sont, quant à elles, en vigilance orange "inondations". Enfin les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime, sont placés en vigilance orange "vagues-submersion". "Dans un contexte de coefficients de marée assez élevés, les forts déferlements attendus, associés à une surélévation significative du niveau de la mer (surcote), risquent d'engendrer des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral concerné par cette vigilance, écrit Météo France dans son bulletin. L'intensité du phénomène est plus marquée au moment de la pleine mer de la fin de nuit de jeudi à vendredi."