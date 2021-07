Inondations : en Belgique, Namur et Liège ont été en partie évacuées

Le pic de la crue a été atteint. Le débit reste encore très fort, mais la bonne nouvelle c’est que l’eau n’a pas débordé sur les quais. D’autant plus qu’il ne pleut plus. L’eau aurait même tendance à refluer. Dans certains quartiers de Liège (Belgique), on retrouve une ambiance de ville fantôme : il n’y a pas de voitures, pas d’habitants dans les rues. Et pour cause, la maire de la ville a demandé l’évacuation de certains quartiers qui sont en bordure de la Meuse, et c’est pourquoi il y a 1 000 personnes auprès de leurs familles.

Aide de sapeurs-pompiers français

Les autres ont trouvé refuge à l’étage de leur maison. Dans la zone de Liège, il y a une trentaine de sapeurs-pompiers français qui viennent du nord de la France et qui sont venus jeudi 15 juillet. Ils devraient commencer à être à pied d’œuvre pour aider leurs homologues belges à faire face à la situation, indique le journaliste de France Télévisions Carol Cuello.